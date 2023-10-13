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"Укренерго" отримає від Німеччини 76 млн євро гранту для укріплення захисту об’єктів

Також модернізують мережі на кордоні з Європою.

"Укренерго" отримає від Німеччини 76 млн євро гранту для укріплення захисту об’єктів
Фото: Укргідроенерго

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант для НЕК "Укренерго" на 76 млн євро, щоб профінансувати будівництво інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання та модернізацію мережі на кордоні з Європою, – повідомили в "Укренерго".

Відповідну угоду у п'ятницю в онлайн-форматі підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, старший менеджер портфоліо проектів KfW Альмут Алерс та регіональний менеджер по Східній Європі, Кавказу, Центральній Азії KfW Майкл Еверс у присутності Посла ФРН в Україні Мартіна Єґера та Голови представництва KfW в Україні та Молдові Лоренца Ґесснера. Відомо, що надане фінансування допоможе "Укренерго" у подальшій розбудові взаємозв’язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи. «Фінансування підтримає здатність України успішно пройти цей та наступні зимові сезони через сприяння швидкій відбудові та створенню захисних споруд на підстанціях. А виділений днями другий зимовий пакет військової допомоги від Німеччини, який включає ППО PATRIOT, IRIS-T і Gepard, допоможе захистити критично важливу інфраструктуру", – підкреслив Мартін Єґер. Загалом, "Укренерго" залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій. 

Нагадаємо, щоб захистити критично важливу інфраструктуру на початку зими та забезпечити подальшу військову підтримку, Німеччина надає Україні додаткову протиповітряну оборону - системи Patriot, IRIS-T та Cheetah.

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