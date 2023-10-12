Флагманська подія об’єднала представників бізнесів, урядових організацій та локальних мереж ГД ООН, щоб спільно визначити, які можливості партнерства та кооперації можуть допомогти Європі пришвидшити виконання цілей сталого розвитку до 2030 року.

Підсумковою активністю конференції стала панельна дискусія за участі компанії «Епіцентр К», яка фокусувалася на реагуванні бізнесу на кризи. Як зазначила генеральна директорка Глобального Договору ООН в Україні Тетяна Сахарук, повномасштабна війна проти нашої держави, що розпочалася у 2022 році, призвела до важких довгострокових гуманітарних, економічних та екологічних наслідків. Відключення електроенергії, атаки на атомну електростанцію, спроби відключення електричних підстанцій в Україні та удари по нафтогазовій системі впливатимуть на мільйони людей та стан нашого довкілля в найближчі роки. Поки розробляються багатосторонні рішення і мобілізується політична воля, стейкголдери мають діяти вже.

«Сьогодні ми живемо у світі, де ледь не щодня відбуваються кризи та катаклізми, а в нашому випадку ще й кровопролитна війна, – зазначила в ході панельної дискусії Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» з реклами, маркетингу, корпоративних комунікацій та ЗМІ. – Передбачити та попередити все важко. Але створений в компанії оперативний штаб та досвід ковідної кризи допоміг нам діяти злагодженіше. Важливим є особисте лідерство керівників та єдність команди, в якій превалює довіра й підтримка.

Попри війну компанія ні на день не припинила свою роботу та забезпечувала українців необхідними товарами. Були створені нові ланцюги поставок, налагоджувалась логістика і почали будувати нові логістичні хаби. Епіцентр втратив п'ять торгових центрів, але збудував два нові ТЦ у Києві та Львові площею понад 90 тисяч квадратних метрів. Проведена реновація двох інших торгових центрів мережі».

Ірина Шинкаренко також розповіла про порятунок людей, співробітників з міст, де відбувалися бойові дії, переїзд з родинами та працевлаштування в інші торгові центри компанії понад 500 працівників.

Епіцентр реалізовує масштабні соціальні проєкти для досягнення цілей сталого розвитку. Це, зокрема, впровадження енергоощадних технологій, які допоможуть стати компанії енергонезалежною. Епіцентр вже почав встановлювати сонячні панелі на дахових конструкціях своїх торгових центрів і планує невдовзі довести площу покриття панелями до 1 млн квадратних метрів.

Допомога дітям, медикам, громадам є пріоритетними завданнями для Епіцентру на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку.

Нагадаємо, що «Епіцентр К» приєднався до Глобального договору ООН у квітні 2023 року. Компанія зобов’язалась дотримуватися Десяти принципів Глобального договору ООН за чотирма напрямами: міцне здоров’я, доступна і чиста енергія, боротьба зі зміною клімату та сталий розвиток громад.

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