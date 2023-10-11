Депутати хочуть збільшити видатки дербюджету-2024 на 12,5 трлн грн, – Підласа

Депутати хочуть збільшити видатки дербюджету-2024 на 12,5 трлн грн.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

“Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн гривень. В 2022 депутати були набагато скромніші. До державного бюджету на 2023 рік були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн”, - написала глава комітету.

Вона зазначила, що врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо виділення понад 21% ВВП на оборону. Тепер Кабмін має урахувати це рішення під час доопрацювання проєкту держбюджету на 2024 рік. При цьому ця сума має бути не менше 1,6 трлн грн.

Зазначимо, раніше Бюджетний комітет переглянув рішення щодо законопроекту про розподіл військового ПДФО. Зокрема, 10% військового ПДФО залишатимуться для військових частин.