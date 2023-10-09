У вересні інфляція в Україні зросла на 0,5% після двох місяців зниження, – Держстат

У вересні 2023 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%. У попередні місяці було зафіксоване зниження цін: у серпні – на 1,4%, у липні – на 0,6%.

Про це повідомляє Держстат.

У річному вимірі інфляція в Україні впала до 7,1%. З урахуванням інфляції у вересні 2022 року, яка склала 1,9%, у річному вимірі за підсумками вересня 2023 року вона знизилася до 7,1%. У той час, як за підсумками серпня річна інфляція становила із 8,6%, а за підсумками липня – 11,3%.

Держстат зазначає, що базова інфляція у вересні склала 0,9% після двох місяців її перебування на нульовому рівні.

З огляду на те, що у вересні 2022 року базова інфляція становила 2,4%, у річному вимірі за підсумками вересня 2023 року вона також знизилася до 8,4%. За підсумками серпня базова інфляція становила 10,0%, за підсумками липня – 12,3%.

Нагадаємо, за пронозами МВФ, за підсумками 2023 року інфляція в Україні знизиться на 15,5%, а реальні доходи громадян зростуть на 1%.