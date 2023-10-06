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Податкова попередила торговців товарами у Facebook та Instagram про обов’язковість реєстрації своєї діяльності

У податковій кажуть, що постійно отримують інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Після цього проводять податкові перевірки.

Податкова попередила торговців товарами у Facebook та Instagram про обов’язковість реєстрації своєї діяльності
Фото: defense.gov

Державна податкова служба (ДПС) нагадала, що для провадження господарської діяльності обовʼязкова державна реєстрація субʼєкта господарювання. Зокрема, це стосується торговців товарами у соцмережах. 

“Окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.

“На сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг”, - зазначили у відомстві.

Податкова зауважила, що лише протягом вересня 2023 року встановила непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. 

Тим часом СБУ повідомила про викриття корупційних схем в самій податковій службі, а також на трьох обласних митницях України. Затримано 4 посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

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