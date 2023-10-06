Податкова попередила торговців товарами у Facebook та Instagram про обов’язковість реєстрації своєї діяльності

У податковій кажуть, що постійно отримують інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Після цього проводять податкові перевірки.

Державна податкова служба (ДПС) нагадала, що для провадження господарської діяльності обовʼязкова державна реєстрація субʼєкта господарювання. Зокрема, це стосується торговців товарами у соцмережах.

“Окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.

“На сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг”, - зазначили у відомстві.

Податкова зауважила, що лише протягом вересня 2023 року встановила непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

Тим часом СБУ повідомила про викриття корупційних схем в самій податковій службі, а також на трьох обласних митницях України. Затримано 4 посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.