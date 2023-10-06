Податкова попередила торговців товарами у Facebook та Instagram про обов’язковість реєстрації своєї діяльності

Державна податкова служба (ДПС) нагадала, що для провадження господарської діяльності обовʼязкова державна реєстрація субʼєкта господарювання. Зокрема, це стосується торговців товарами у соцмережах.
“Окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.
“На сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг”, - зазначили у відомстві.
Податкова зауважила, що лише протягом вересня 2023 року встановила непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.
Тим часом СБУ повідомила про викриття корупційних схем в самій податковій службі, а також на трьох обласних митницях України. Затримано 4 посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.