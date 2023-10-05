EFI Group запускає конкурс бізнес-ідей для відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 1 листопада 2023 року через офіційний сайт EFI Group або пошту .

Українська інвестиційна компанія EFI Group оголошує про старт конкурсу бізнес-ідей для максимально ефективного відновлення та використання пам'ятки архітектури – палацу Жевуських-Лянцкоронських в смт. Розділ Львівської області та його прилеглої паркової зони.

"Ми шукаємо ідеї, які не лише відновлюють об'єкт, а й зроблять його живим центром економічної та культурної активності", - говорять у компанії.

Палац Жевуських-Лянцкоронських – збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу дідичем Роздолу Міхалом Жевуським. Це унікальна пам'ятка архітектури, будівля із багатовіковою історією, символ національної спадщини. Парк, що обіймає палац, є складовою природно-заповідного фонду України, підтверджуючи його екологічну значущість. Важливість відновлення історичної пам’ятки полягає не лише у реконструкції будівлі, але й у піклуванні про національну пам’ять, кажуть в EFI Group.

Заявки на участь у конкурсі приймаються від фізичних та юридичних осіб, які прагнуть зберегти та відновити пам'ятки архітектури та мають якісний бізнес-план. Експертне журі з членів наглядової ради EFI Group, архітекторів, істориків та бізнес-експертів, буде оцінювати бізнес-плани за оригінальністю ідеї, стійкістю бізнес-моделі та внеском у збереження культурної спадщини.

До участі в конкурсі запрошуються найкращі українські бізнес-школи. Учасники можуть обрати один із трьох концептів:

"Школа-пансіон англійського типу" (випускники якої отримають міжнародний сертифікат й зможуть вступати в найкращі виші світу);

"Готельний комплекс" (що може призвести до збільшення загального туристичного потоку в Роздолі, що сприятиме розвитку інфраструктури та послуг й надасть можливість зануритися в атмосферу минулого та відчути його дух);

"Реабілітаційний центр для військових" (який відповідатиме вимогам часу та потребам наших захисників);

або запропонувати власний варіант.

Ідея реалізації буде оцінюватися не лише за її креативність, а й за відповідність історичному контексту.

Фото: надано автором

«Ми не обмежуємо креатив та творчу уяву учасників конкурсу, даючи можливість розробити і власний бізнес-план. Однак, наголошуємо, що палац – це витончений монумент історії, який потрібно зберегти. Ми надаємо можливість не тільки проявити підприємницьку майстерність, а й створити місце, що сприятиме інноваціям, бізнесу та формуванню та підтримці культурної ідентичності суспільства, дозволяючи пишатися українським минулим та традиціями», – наголосив Ігор Ліскі.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 1 листопада 2023 року через офіційний сайт EFI Group або пошту. Переможці конкурсу будуть оголошені 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, в червні 2023 року Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні палац Жевуських-Лянцкоронських. Переможці конкурсу – EFI Group підписали договір про охорону культурної спадщини та збереження історичного вигляду пам'ятки.

18 серпня 2023 року у селищі Розділ Стрийського району відбулося підписання меморандуму про співпрацю в реалізації проєкту відновлення палацу Жевуських та Лянцкоронських між EFI Group та органами місцевої влади – Львівською ОВА, Стрийською районною адміністрацією, Новороздільською міською радою, Роздільським старостатом.

З детальною інформацією щодо умов конкурсу можна ознайомитись в Положенні про конкурс.