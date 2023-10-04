Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський обговорив співпрацю з главою турецької будівельної компанії, що є найбільшим підрядником "Укравтодору"

Також глава держави подякував послу Туреччини, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, за роботу.

Зеленський обговорив співпрацю з главою турецької будівельної компанії, що є найбільшим підрядником "Укравтодору"
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою правління турецької компанії Onur Group Онуром Четінджевізом і послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент подякував компанії за допомогу українській армії та передання техніки військовим.

"У нас із Туреччиною справжні потужні відносини. І особисто з Президентом Ердоганом. Також дуже важливо, що турецький бізнес представлений в Україні та перебуває в Україні. Це головне – не втрачати таких постійних партнерів", – сказав Зеленський.

Сторони обговорили шляхи подальшої співпраці.

Також глава держави подякував послу Туреччини, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, за роботу.

Президент вручив Ягмуру Ахмету Гюльдере та Онуру Четінджевізу ордени «За заслуги» ІІ ступеня за внесок у підтримку України та розвиток українсько-турецьких зв’язків.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, за даними Forbes Ukraine, українська "дочка" турецького конгломерату у 2020-му входила до трійки найбільших підрядників "Укравтодору": на її рахунку було 9,4% дорожніх підрядів на 9,2 млрд грн.

Onur є одним із засновників Національної асоціації дорожників України. Відповідно о результатів розслідування, шість членів цієї організації у 2020 році розіграли між собою 66% дорожніх контрактів.

Того ж року детективи НАБУ провели обшук у львівському офісі Onur Group у справі ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака, а головному координаторові фірми Емре Караахметоглу вручили підозру. Директор НАБУ тоді повідомляв, що Новака підозрювали в тому, що він нібито отримував хабарі за продовження термінів ремонту доріг. У справі тоді фігурували компанії Onur Group, а також українська компанія «Альтком» і польська ECM Group. 

У 2021-му Служба безпеки України повідомила, що у Харківській області іноземна компанія підробила документи для участі в тендері "Укравтодору" щодо ремонту дороги державного значення.

Двох учасників торгів тоді дискваліфікували, одного з них ("Онур Конструкціон Інтернешнл") - за брехню про асфальтобетонний завод. "Укравтодор" у Харківській області, виявив невідповідності у документації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies