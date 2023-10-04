Зеленський обговорив співпрацю з главою турецької будівельної компанії, що є найбільшим підрядником "Укравтодору"

Також глава держави подякував послу Туреччини, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, за роботу.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою правління турецької компанії Onur Group Онуром Четінджевізом і послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент подякував компанії за допомогу українській армії та передання техніки військовим.

"У нас із Туреччиною справжні потужні відносини. І особисто з Президентом Ердоганом. Також дуже важливо, що турецький бізнес представлений в Україні та перебуває в Україні. Це головне – не втрачати таких постійних партнерів", – сказав Зеленський.

Сторони обговорили шляхи подальшої співпраці.

Також глава держави подякував послу Туреччини, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, за роботу.

Президент вручив Ягмуру Ахмету Гюльдере та Онуру Четінджевізу ордени «За заслуги» ІІ ступеня за внесок у підтримку України та розвиток українсько-турецьких зв’язків.

Нагадаємо, за даними Forbes Ukraine, українська "дочка" турецького конгломерату у 2020-му входила до трійки найбільших підрядників "Укравтодору": на її рахунку було 9,4% дорожніх підрядів на 9,2 млрд грн.

Onur є одним із засновників Національної асоціації дорожників України. Відповідно о результатів розслідування, шість членів цієї організації у 2020 році розіграли між собою 66% дорожніх контрактів.

Того ж року детективи НАБУ провели обшук у львівському офісі Onur Group у справі ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака, а головному координаторові фірми Емре Караахметоглу вручили підозру. Директор НАБУ тоді повідомляв, що Новака підозрювали в тому, що він нібито отримував хабарі за продовження термінів ремонту доріг. У справі тоді фігурували компанії Onur Group, а також українська компанія «Альтком» і польська ECM Group.

У 2021-му Служба безпеки України повідомила, що у Харківській області іноземна компанія підробила документи для участі в тендері "Укравтодору" щодо ремонту дороги державного значення.

Двох учасників торгів тоді дискваліфікували, одного з них ("Онур Конструкціон Інтернешнл") - за брехню про асфальтобетонний завод. "Укравтодор" у Харківській області, виявив невідповідності у документації.