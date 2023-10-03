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ДП "Антонов" і французька компанія вироблятимуть безпілотники Aarok MALE

Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.

ДП "Антонов" і французька компанія вироблятимуть безпілотники Aarok MALE
Фото: ssu.gov.ua

ДП "Антонов" і французька компанія Turgis & Gaillard підписали угоду про спільне виробництво безпілотника Aarok MALE, передає "РБК-Україна" з посиланням на LaTribune.

Йдеться про виробництво зменшеної та дешевшої версії дрона.

Угоду уклали минулого тижня під час візиту французького міністра оборони Себастьяна Лекорню до Києва.

Президентка і засновниця компанії Фанні Тюржі зазначила, що запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.

Наразі компанії мають узгодити всі свої наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотники. Сторони повинні визначити місце для збирання дрона і яке французьке та українське обладнання обрати для цього БпЛА.

Французька компанія наголосила, що дрони Aarok MALE не експортуватимуть - їх вироблятимуть лише для ЗСУ.

Цей безпілотник презентували цьогоріч у червні на Паризькому авіасалоні. Він є дроном середньої висоти та великої витривалості, який несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість - 463 км/год. Безпілотник може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури.

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Нагадаємо, загалом на Форумі оборонних індустрій, який відбувся у Києві, Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів.

Участь у заході підтвердили 165 компаній із усього світу.

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