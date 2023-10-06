ЄС і США прагнуть домовитися щодо торгівлі сталлю, щоб уникнути повернення мит Трампа

Лідери Європейського Союзу та США прагнуть оголосити проміжну угоду на саміті 20 жовтня щодо торгівлі сталлю та алюмінієм, яка б запобігла повторному введенню тарифів епохи Трампа на мільярди доларів.

Про це пише Bloomberg.

Угода має на меті врегулювати суперечку, яка почалася, коли експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп ввів мита на імпорт металів з Європи, посилаючись на ризики для національної безпеки. Якщо не вдасться досягти угоди до 31 жовтня, мита на 10 мільярдів доларів експорту між ЄС і США автоматично почнуть діяти на початку 2024 року.

Трансатлантичні союзники прагнуть досягти політичної згоди, оскільки не мають достатньо часу для узгодження офіційного документа до кінцевого терміну. Серед спірних питань є, зокрема, сумісність із правилами міжнародної торгівлі.

ЄС і США будуть прагнути координувати те, як вони вимірюють і борються з надлишковими потужностями. Угода передбачає нові тарифи на сталь, спрямовані на неринкову практику таких країн, як Китай.

США ввели 25% мито на імпорт сталі з 2018 року, а ЄС застосовує приблизно такий самий рівень мит на імпорт сталі у межах власних захисних заходів. Цей рівень тарифу буде орієнтиром, який потім можна буде коригувати в кожному конкретному випадку.

“Переговори щодо боротьби з “брудною сталлю” виявилися важчими, але ЄС і США сподіваються взяти на себе політичні зобов'язання щодо спільної роботи над вжиттям заходів у найближчі роки”, − зазначає видання.

ЄС досягне цього за рахунок впровадження механізму коригування меж викидів вуглецю, тоді як США зможуть запровадити свої власні мита чи торговельні обмеження на “брудну сталь”.

Єврсоюз та США також завершують укладання важливішої угоди щодо постачання сировини, про яку, як очікується, буде оголошено на саміті, яка дозволить компаніям, що базуються в ЄС, скористатися деякими субсидіями США на виробництво акумуляторів для електронних транспортних засобів.

Нагадаємо, ще навесні Канада заборонила імпорт усієї російської продукції зі сталі та алюмінію. У країну не можна ввозити всю російську первинну продукцію зі сталі, зокрема, залізо та нелеговану сталь, напівфабрикати та готові вироби, такі як труби та трубки.