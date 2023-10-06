Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова. Серед них – ”Київстар” (оновлено)
Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова. Серед них – ”Київстар” (оновлено)
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
ГоловнаСвіт

Російська ПВК “Вагнер” готувала в Молдові державний переворот, - Санду

Переворот планували на початок 2023 року.

Російська ПВК “Вагнер” готувала в Молдові державний переворот, - Санду
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував державний переворот у Молдові на початку цього року. 

Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду у інтерв'ю Financial Times.

“За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою [Пригожина]. Вони хотіли, щоб антиурядові протести стали насильницькими”, - сказала президентка.

Підписуйтесь на наш Google News

За словами Санду, Росія намагалась використати енергію, але у них не вийшло. Також вони намагалися повалити владу у Молдові, а тепер РФ намагається масово втрутитися у вибори, використовуючи великі гроші.

Цього тижня Санду звернулась до європейських лідерів із проханням запровадити санкції проти компаній, пов'язаних із проросійським політиком Шором, які він використовує для переведення грошей до країни.

"Ми не можемо грати в шахи з росіянами, якщо вони носять боксерські рукавички", - зауважила Санду.

Зокрема, спецслужби Молдови відстежили щонайменше 20 млн євро, які Росія завезла до країни для використання в політичних цілях. Втім, реальна цифра ще вища.

Нагадаємо, у червні 2023 року в Молдові визнали неконституційною проросійську партію “Шор”, а на думку Майї Санду, партія була створена на корупції і заради корупції. Згодом Конституційний суд визнав незаконною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам раніше розпущеної партії “Шор” брати участь у виборах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies