Російська ПВК “Вагнер” готувала в Молдові державний переворот, - Санду

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував державний переворот у Молдові на початку цього року.

Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду у інтерв'ю Financial Times.

“За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою [Пригожина]. Вони хотіли, щоб антиурядові протести стали насильницькими”, - сказала президентка.

За словами Санду, Росія намагалась використати енергію, але у них не вийшло. Також вони намагалися повалити владу у Молдові, а тепер РФ намагається масово втрутитися у вибори, використовуючи великі гроші.

Цього тижня Санду звернулась до європейських лідерів із проханням запровадити санкції проти компаній, пов'язаних із проросійським політиком Шором, які він використовує для переведення грошей до країни.

"Ми не можемо грати в шахи з росіянами, якщо вони носять боксерські рукавички", - зауважила Санду.

Зокрема, спецслужби Молдови відстежили щонайменше 20 млн євро, які Росія завезла до країни для використання в політичних цілях. Втім, реальна цифра ще вища.

Нагадаємо, у червні 2023 року в Молдові визнали неконституційною проросійську партію “Шор”, а на думку Майї Санду, партія була створена на корупції і заради корупції. Згодом Конституційний суд визнав незаконною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам раніше розпущеної партії “Шор” брати участь у виборах.