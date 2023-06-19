У Молдові визнали неконституційною проросійську партію "Шор"

Санду вважає, що партія "Шор" була створена на корупції і заради корупції.

Конституційний суд Молдови сьогодні, 19 червня, визнав, що проросійська партія "Шор" є неконституційною.

Про це повідомила у Facebook президента Молдови Мая Санду.

"Це рішення, якого суспільство чекало саме тому, що молдавани цінують і хочуть жити в демократичній, правовій державі, де злочинні організації не захищають, а позбавляють можливості захопити країну", - йдеться у заяві.

Санду додала, що партія "Шор" була створена на корупції і заради корупції, вона небезпечна для конституційного ладу і безпеки держави.

Члени Конституційного суду Молдови заявили, що партія "Шор" мала цілі, які були спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова.

Нагадаємо, що управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало до санкційного списку сімох осіб, пов'язаних із російською розвідкою, котрі займалися дестабілізацією ситуації в Молдові.

У лютому Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Тоді молдовська спецслужба підтвердила, що Україна передала інформацію про намагання Росії дестабілізувати ситуацію. За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія планує держпереворот у країні, використовуючи для цього протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість такими діями Росії проти Молдови.