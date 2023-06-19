Угоду про ЗВТ між Євразійським економічним союзом та Іраном можуть підписати до кінця року, − ЗМІ

Угода про зону вільної торгівлі між Іраном, Росією та кількома країнами, які охоплюють величезний євразійський регіон, що поширюється від кордонів Східної Європи до Західного Китаю, можлива до кінця року.

Про це пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

В уряді РФ заявили, що переговори між Євразійським економічним союзом, до якого входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Росія, та Іраном перебувають на завершальній стадії.

І країни союзу, і Іран набули додаткового значення для Кремля після того, як західні санкції через вторгнення Москви в Україну обмежили зовнішньоторговельні шляхи Росії та змусили її шукати ринки за межами Європи.

“Однак попри тісніші зв’язки між Москвою та Тегераном після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року та почала великі закупівлі безпілотників іранського виробництва для нападу на країну, торгівля між двома ринками зросла лише помірно”, − зазначає Reuters.

Російсько-іранський товарообіг у 2022 році зріс на 20%, згідно з урядовими даними, − на дві третини від загального темпу зростання, який Москва спостерігала з Китаєм, іншим ключовим партнером, з яким Росія розширила політичний та економічний альянс за останні два роки. Регіональна угода з Іраном замінить і розширить тимчасову угоду, яка вже передбачає зниження митних зборів на сотні категорій товарів.

У листопаді 2022 року Росія почала обмін нафтопродуктами з Іраном, а в березні Тегеран заявив, що розраховує на “величезні обсяги” нафтових та газових свопів із Москвою. Також у російському уряді повідомили, що переговори між країнами Євразійського економічного союзу про створення спільного ринку газу тривають.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль намагається переконати країни-члени Євразійського союзу та інші пострадянські країни допомогти в поточних схемах ухилення від санкцій.