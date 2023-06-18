НАТО у Вільнюсі ухвалить пакет допомоги Україні, - Столтенберг

На думку генсека, це наблизить Україну до Альянсу.

Блок НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні на саміті, який у липні пройде у Вільнюсі.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг у коментарі Welt.

За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

"Майбутнє України - в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави - інакше немає сенсу обговорювати членство", - сказав він.

Столтенберг додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб Росія з часом не змогла переозброїтися і напасти знову. Столтенберг наголосив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Пріоритетом залишається перемога України у війні.

Нагадаємо, що журналісти 17 червня запитали президента США Джо Байдена, чи планує він полегшити Україні вступ в НАТО. На що американський президент категорично відповів “ні”.

16 червня очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав Єнса Столтенберга зробити крок до членства України в НАТО.

Столтенберг 14 червня заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна – НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення.