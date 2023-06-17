Росія посилила свої ударні вертолітні сили на півдні України, - Міноборони Британії

Із початком українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

"На знімках видно, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів перекинуто в аеропорт Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту", - зазначили у відомстві.

Міноборони зауважило, що у постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що РФ отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

Нагадаємо, за інформацією українського Міноборони, на півдні українські підрозділи ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. На Бердянському і Маріупольському ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські бійці стикаються з суцільним замінуванням полів.

Напередодні українські бійці знищили на донецькому напрямку російський вертоліт.