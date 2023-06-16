Україна отримає від США додаткову гуманітарну допомогу на $205 млн

Загальна гуманітарна допомога Штатів у 2023 фінансовому році перевищила $605 мільйонів.

США надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів українцям у межах підтримки тих, хто постраждав від повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Гуманітарна допомога передбачає підтримку продуктами харчування, питною водою, послугами із захисту, освіти, засобами для існування, юридичною допомогою, доступним житлом, охороною здоров'я тощо через міжнародних та неурядових партнерів у регіоні.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок із членами сім'ї, які були розлучені, і, коли це можливо, сприяють возз'єднанню сім'ї. З початку російського вторгнення понад шість мільйонів біженців залишили країну і понад п'ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України", - йдеться в заяві Держдепу.

Загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила вже 605 мільйонів доларів. А з лютого 2022 року Сполучені Штати надали українцям гуманітарну допомогу на суму понад $2,1 мільярда як усередині України, так і в регіоні.

Нагадаємо, днями США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн. До нього увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

Тим часом Естонія відправляє нашій державі спорядження, серед яких - шланги, насоси, човни, сухі костюми, рятувальні жилети для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС. А Латвія надає електрогенератори, компресори та інше обладнання.