Африканські лідери зустрінуться зі Зеленським і Путіним, пропонуватимуть "заходи зміцнення довіри", - Reuters

Ці заходи можуть включати виведення російських військ, вивезення тактичної ядерної зброї з Білорусі, зупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій.

Африканські лідери, які цими днями мають зустрітися з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, пропонуватимуть сторонам "заходи зміцнення довіри", передає Reuters.

Президент Сенегалу та президент ПАР очолюють делегацію, до якої входять лідери Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністр Єгипту. Вони вирушать до Києва у п'ятницю та до Санкт-Петербурга в суботу.

У рамковому документі, який не був оприлюднений, наведено низку заходів, які могли б запропонувати африканські лідери в межах першого етапу їх взаємодії з воюючими державами.

Ці заходи можуть включати виведення російських військ, вивезення тактичної ядерної зброї з Білорусі, зупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій.

Крім того, список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив".

Африканські країни дуже постраждали від наслідків війни, яка призвела до перебоїв у постачанні зерна та інших продуктів харчування, посилила зростання цін на продовольство і кризу голоду, що існують на континенті.

"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на створення умов, які сприяють припиненню вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій відновлення миру", — йдеться у документі.

Угода про припинення бойових дій може бути і має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом, йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше шість африканських лідерів запропонували Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.

Нещодавно двопартійна група американських законодавців попросила адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку війни Росії в Україні.