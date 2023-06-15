Запуск став першим після невдалої спроби Північної Кореї вивести свій перший супутник-розвідник на орбіту наприкінці травня.

Північна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети біля свого східного узбережжя, пише Associated Press.

Запуск відбувся через кілька годин після завершення п’ятого раунду спільних масштабних навчань із бойовою стрільбою південнокорейських та американських військ на полігоні поблизу сильно укріпленого кордону між країнами.

Фото: EPA/UPG Південнокорейсько-американські спільні бойові навчання, червень 2023 року

Північнокорейський запуск став першим після невдалої спроби вивести свій перший супутник-розвідник на орбіту в кінці травня.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск стався в четвер увечері. Міністерство оборони Японії також повідомило про можливу балістичну ракету, запущену Північною Кореєю.

За навчаннями у четвер спостерігав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та військові високопосадовці з обох сторін.

Фото: EPA/UPG Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Напруга зросла в останні місяці, оскільки темпи випробувань зброї Північною Кореєю та військових навчань США та Південної Кореї дзеркально зросли. Північна Корея з початку 2022 року провела випробування близько 100 ракет.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, експерти повідомляють, що найновіший космічний ракетоносій Північної Кореї має нову конструкцію і, найімовірніше, використовує двигуни, розроблені для міжконтинентальних балістичних ракет. Ракета, яка отримала назву Chollima-1,має абсолютно іншу конструкцію, ніж старіша серія космічних ракет-носіїв Unha. Джозеф Демпсі, дослідник оборони з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вважає, що ракета може оснащуватися рідкопаливним двигуном з подвійним соплом, схожим до того, який встановлено на міжконтинентальній балистичній ракеті Hwasong-15.