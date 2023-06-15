На півдні Греції затонув рибальський човен з мігрантами, загинуло щонайменше 79 людей, понад 100 осіб вдалося врятувати.

Про це пише BBC.

Врятовані повідомили, що на човні було “запаковано” 750 людей, а у трюмі перебувало 100 дітей.

Афіни заявили, що це одна з найбільших трагедій мігрантів в історії країни, і оголосила триденну жалобу. За словами влади, її пропозиції про допомогу були відхилені.

За даними берегової охорони Греції, човен затонув приблизно на 80 км на південний захід від Пілоса.

Вважається, що човен прямував з Лівії до Італії, більшість із тих, хто перебував на борту, були чоловіками віком 20 років і старші. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, судно подорожувало кілька днів.

Фото: EPA/UPG

Щороку сотні людей гинуть, намагаючись перетнути Середземне море. У лютому човен з мігрантами перекинувся поблизу Кутро, в регіоні Калабрія на півдні Італії, загинуло щонайменше 94 людини. Цей інцидент став одним із найсмертоносніших зареєстрованих випадків.

Нагадаємо, міністри Європейського Союзу після років напружених переговорів погодили правила надання притулку мігрантам, який дозволить країнам приймати рішення про надання доступу заявникам і повернення тих, хто не відповідає вимогам. Міністри також домовилися про надання підтримки ЄС країнам, найбільш схильним до міграції.