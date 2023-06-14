Комітет Сенату США заблокував продаж HIMARS Угорщині

Зокрема, це є відповіддю на відмову Угорщини затвердити членство Швеції в НАТО.

Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин республіканець Джеймс Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщини на суму 735 млн доларів, що є рідкісним кроком, спрямованим на те, щоб змусити Будапешт дати зелене світло військовому розширенню Альянсу напередодні великого саміту НАТО наступного місяця.

Про це повідомляє The Washington Post.

У заяві для The Washington Post Ріш сказав, що Угорщина повинна дозволити Швеції вступити в НАТО, якщо вона хоче пакет озброєнь, який включає 24 ракетні пускові батареї HIMARS і більше 100 ракет і контейнерів разом із відповідними частинами та підтримкою.

Рішення загальмувати нові продажі зброї Будапешту демонструє зростаючий гнів щодо Угорщину з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко блокує продажі зброї країнам у будь-якій частині світу.

“Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Оскільки зараз червень, а цього ще не зроблено, я вирішив, що продаж нової військової техніки США Угорщині буде призупинено”, — сказав він.

Зазначається, що всі значні продажі зброї вимагають від голови та високопоставлених членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників дати дозвіл і схвалення, перш ніж Державний департамент публічно повідомить про продаж.

Представник Держдепартаменту відмовився коментувати це питання, заявивши, що департамент не коментує “незавершені продажі зброї”.

Речник уряду Угорщини не відповів на запит про коментар.

Таке рішення Ріш прийняв під час відвідин Білого дому у вівторок генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для координування стратегії для саміту НАТО цього літа в Литві, де президент Байден і Столтенберг сподіваються оголосити про прогрес щодо заявки Швеції на приєднання до військового альянсу.

Також повідомляється, що останніми місяцями відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною стають все більш загостреними, оскільки Будапешт затримує та ускладнює відповідь Заходу на війну Росії в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини зібрався на путінський економічний форум в Петербурзі. Також приїде проросійський Додік із Республіки Сербської.