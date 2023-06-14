Сили оборони просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – Міноборони

На Бахмутському – на 200-500 м, на Запорізькому – 300-350 м.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За добу, що минула:

Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.

На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

“Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні.

Приміром за вчорашню добу ворог втратив:

артилерійську батарею самохідних гармат;

2 комплекси РЕБ;

зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;

ЗРК.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що українське військо має частковий успіх у наступі, визволили близько 3 квадратних кілометрів. Бої тривають, зокрема, на Бердянському напрямку.