Сили оборони просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – Міноборони

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За добу, що минула:
- Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.
- На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.
“Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні.
Приміром за вчорашню добу ворог втратив:
- артилерійську батарею самохідних гармат;
- 2 комплекси РЕБ;
- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
- ЗРК.
Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що українське військо має частковий успіх у наступі, визволили близько 3 квадратних кілометрів. Бої тривають, зокрема, на Бердянському напрямку.