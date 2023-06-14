ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – Міноборони

На Бахмутському – на 200-500 м, на Запорізькому – 300-350 м.

Сили оборони просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – Міноборони
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції, мають частковий успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

За добу, що минула: 

  • Бахмутський  напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. 
  • На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

“Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. 

Приміром за вчорашню добу ворог втратив:

  • артилерійську батарею самохідних гармат;
  • 2 комплекси РЕБ;
  • зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
  • радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
  • ЗРК.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що українське військо має частковий успіх у наступі, визволили близько 3 квадратних кілометрів. Бої тривають, зокрема, на Бердянському напрямку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies