Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії

Сьогодні Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 2 ракетоносії з загальним залпом до 16 “Калібрів”.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів.

За добу минулу добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна;

до Чорного моря – 6 суден.

Нагадаємо, у понеділок 12 червня РФ тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 3 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.