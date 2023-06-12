Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

В Азовському морі на бойовому чергуванні – один ворожий корабель, у Середземному – вісім.

У понеділок 12 червня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

“Станом на 10:00 12.06.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться три ворожих кораблі”, – ідеться у дописі.

В Азовському морі на бойовому чергуванні ворог тримає один корабель, в Середземному морі – до восьми кораблів. Серед них – жодного ракетоносія.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 20 суден, з них 8 продовжило рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 32 судна, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора ворог виводив на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”.