Ще одна людина отримала поранення.

Протягом неділі 11 червня російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Ворог вів вогонь по містах Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, селах Богоявленка, Іванівське, Катеринівка, Максимівка, Новопокровське”, – йдеться у повідомленні.

Армія РФ била ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією. Пошкоджені 6 цивільних об’єктів – житлові будинки та ферма.

Три авіаудари та артилерійський обстріл витримала Авдіївка. Ворожі снаряди понівечили приватну оселю, вбили мирного мешканця. В Іванівському артилерійським ударом пошкоджено приватне житло, травмовано цивільну особу.

У Красногорівці внаслідок влучання “Граду” зазнав руйнувань і загорівся багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України.