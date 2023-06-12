Минулої доби ворог обстріляв 17 населених пунктів Запорізької області, поранена жінка

Окупанти гатили з артилерії та РСЗВ.

Протягом минулої доби, 11 червня, ворог здійснив 74 обстріли по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 4 обстріли з РСЗВ по Червоному, Степовому, 70 артобстрілів – по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

“На жаль, 50-річна жінка постраждала під час ворожої атаки по Новоселівці”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські військові підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області, що призвело до затоплення берегів річки Мокрі Яли.