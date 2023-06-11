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Росіяни підірвали дамбу біля Новодарівки Запорізької області

Окупанти намагаються використовувати будь-які способи аби не допустити прориву своїх оборонних укріплень під час контрнаступу ЗСУ.

Росіяни підірвали дамбу біля Новодарівки Запорізької області
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Російські військові підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області, що призвело до затоплення берегів річки Мокрі Яли.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає "Суспільне".

За його словами, російські війська намагаються використовувати будь-які способи аби не допустити прориву своїх оборонних укріплень під час контрнаступу українських військ.

"Маємо інформацію про те, що біля населеного пункту Новодарівка, ворог підірвав дамбу і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли", - зазначив Шершень.

Однак, за його словами, на перебіг контрнаступальних ці дії ніяк впливають.

Нагадаємо, що українські партизани працюють над встановленням осіб російських військових, які брали безпосередню участь у підриві греблі Каховської ГЕС.

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