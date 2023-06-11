Росіяни підірвали дамбу біля Новодарівки Запорізької області

Окупанти намагаються використовувати будь-які способи аби не допустити прориву своїх оборонних укріплень під час контрнаступу ЗСУ.

Російські військові підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області, що призвело до затоплення берегів річки Мокрі Яли.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає "Суспільне".

За його словами, російські війська намагаються використовувати будь-які способи аби не допустити прориву своїх оборонних укріплень під час контрнаступу українських військ.

"Маємо інформацію про те, що біля населеного пункту Новодарівка, ворог підірвав дамбу і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли", - зазначив Шершень.

Однак, за його словами, на перебіг контрнаступальних ці дії ніяк впливають.

Нагадаємо, що українські партизани працюють над встановленням осіб російських військових, які брали безпосередню участь у підриві греблі Каховської ГЕС.