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У Херсоні під час розбору завалів будинку знайшли загиблого

Наразі пошукові роботи завершено.

У Херсоні під час розбору завалів будинку знайшли загиблого
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок обстрілу, виявили тіло людини.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, який було пошкоджено в результаті обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - написав він.

Наразі роботи з розбору та пошуку завершено.

Нагадаємо, 10 червня російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. В результаті обстрілу були поранені волонтери.

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