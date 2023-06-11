У Херсоні під час розбору завалів будинку знайшли загиблого

У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок обстрілу, виявили тіло людини.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, який було пошкоджено в результаті обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - написав він.

Наразі роботи з розбору та пошуку завершено.

Нагадаємо, 10 червня російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. В результаті обстрілу були поранені волонтери.