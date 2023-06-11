Окупанти в Криму заявили про пошкодження залізниці

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що в Кіровському районі окупованого півострова через пошкодження залізниці призупинили рух поїздів.

Про це він написав у Telegram.

"У Кіровському районі Криму через ушкодження залізничного полотна призупинено рух поїздів. Орієнтовний час усунення проблем – від 3 до 4 годин. На місці працюють усі профільні служби", - повідомив Аксьонов.

Причини пошкодження він не назвав.

Нагадаємо, 18 травня у Сімферопольському районі зійшло з рейок кілька вагонів. Окупанти заявили, що причина аварії – "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту". Після цього російська "влада" Криму анонсувала посилення заходу безпеки на залізниці.

В українській розвідці заявили, що російські військові використали цю залізницю для перевезення зброї. А, говорячи про сам інцидент, спікер Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що залізничні колії "не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують".

Раніше також повідомлялося, що ввечері 23 лютого у Бахчисарайському районі невідомі пошкодили залізницю. Внаслідок інциденту було зупинено рух електричок та поїздів.

У квітні окупанти почали встановлювати камери вздовж залізниці "для боротьби з партизанами".