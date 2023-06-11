Унаслідок обвалу Каховської дамби окупанти завозитимуть прісну воду у Крим з РФ, − британська розвідка

Обвал Каховської дамби 6 червня серйозно порушив роботу Північно-Кримського каналу − основного джерела прісної води на окупованому Кримському півострові.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Канал бере воду з Каховського водосховища, з водозабору, що розташований вище дна водосховища.

“Ймовірно станом на 9 червня рівень води у водосховищі впав нижче рівня входу, і незабаром вода перестане надходити до Криму”, − йдеться у повідомленні.

Це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

Однак російська влада, найімовірніше, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії.

Водночас громади на контрольованих і Росією, і Україною сторонах затопленого Дніпра стикаються з санітарною кризою з обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 June 2023.



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Нагадаємо, на Херсонщині заборонили купатися у водоймах, а також ловити та продавати рибу. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму.