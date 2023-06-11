Російська армія поранила в Україні 1015 дітей

Армія Російської Федерації вбила в Україні 487 дітей і ще 1015 дітям завдала поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

“Станом на ранок 11 червня більше ніж 1502 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За інформацією ювенальних прокурорів, 487 дітей загинули та понад 1015 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - ідеться в повідомленні.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Нагадаємо, що у суботу, 10 червня, внаслідок обстрілу Одеської області постраждала 13-річна дівчинка.