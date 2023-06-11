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У Дніпрі пролунали вибухи

Інформація уточнюється.

У Дніпрі пролунали вибухи
Фото: alerts.in.ua

Уночі 11 червня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на власного кореспондента.

За інформацією видання, у місті було чути щонайменше три вибухи. Про їх причини та наслідки офіційної інформації поки немає.

Збройні сили Україні повідомляли у Telegram про загрозу атаки “Шахедами” у південних і північних областях.

 

Нагадаємо, близько 21:00 3 червня росіяни вдарили ракетами по передмістю Дніпра. У Дніпровському районі через влучання був пошкоджений житловий будинок. Внаслідок атаки постраждало 22 людини, загинула дворічна дівчинка. 

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