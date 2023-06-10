У Львівській області внаслідок повіні підтопило 40 будинків.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задіяні всі екстрені служби.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що в селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села.

Тим часом МВС повідомило, що через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Відбулося підтоплення смт Східниця. В населеному пункті зносить автомобілі.

Із підтоплених будинків наразі врятовано 15 людей.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині вже евакуйовано понад 3 тисячі людей. При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям.