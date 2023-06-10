Підрив росіянами Каховської ГЕС: біля Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном

Біля Нікополя внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС просіла ділянка із залізничним полотном.

Про це повідомила Укрзалізниця.

“Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні”, – йдеться в повідомленні.

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежили до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00. Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ буде затримано на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині вже евакуйовано понад 3 тисячі людей. При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям.