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Підрив росіянами Каховської ГЕС: біля Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном

Приміські поїзди скасовані. На відновлення піде орієнтовно 3 дні.

Підрив росіянами Каховської ГЕС: біля Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном
Фото: Укрзалізниця

Біля Нікополя внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС просіла ділянка із залізничним полотном. 

Про це повідомила Укрзалізниця. 

“Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні”, – йдеться в повідомленні.

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежили до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус. 

На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00. Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ буде затримано на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині вже евакуйовано понад 3 тисячі людей. При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям.

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