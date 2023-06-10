Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму.

На Херсонщині заборонили купатися у водоймах, а також ловити та продавати рибу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. На засіданні Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру дав доручення заборонити купання на водних об’єктах, а також заборонити вилов та продаж риби в області”, – повідомив Олександр Прокудін.

Він зазначив, що в криницях та у відкритих водойомах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ і сміттєзвалищ.

На дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоровья речовин.

Очільник області закликав пити та готувати їжу тільки з використанням бутильованої або привізної води.

Зазначимо, Держекоінспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець. Йдеться про азот амонійний, загальний вміст заліза та завислі речовини.

Нагадаємо, на Херсонщину насувається негода, волонтерів закликали бути обачними. З 11 по 13 червня в регіоні очікуються грози та град.

Сьогодні президент повідомив, що на Херсонщині та Миколаївщині вже евакуйовано понад 3 тисячі людей. При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям.