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На Херсонщині заборонили купатися у водоймах, а також ловити та продавати рибу

Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму.

На Херсонщині заборонили купатися у водоймах, а також ловити та продавати рибу
Фото: Інна Варениця

На Херсонщині заборонили купатися у водоймах, а також ловити та продавати рибу. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. На засіданні Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру дав доручення заборонити купання на водних об’єктах, а також заборонити вилов та продаж риби в області”, – повідомив Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що в криницях та у відкритих водойомах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ і сміттєзвалищ. 

На дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоровья речовин. 

Очільник області закликав пити та готувати їжу тільки з використанням бутильованої або привізної води. 

Зазначимо, Держекоінспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець. Йдеться про азот амонійний, загальний вміст заліза та завислі речовини.

Нагадаємо, на Херсонщину насувається негода, волонтерів закликали бути обачними. З 11 по 13 червня в регіоні очікуються грози та град.

Сьогодні президент повідомив, що на Херсонщині та Миколаївщині вже евакуйовано понад 3 тисячі людей. При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям.

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