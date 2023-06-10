Виникла пожежа на території одного з підприємств.

У Гуляйполі Запорізької області після обстрілу російських військ виникла пожежа на території підприємства.

Про це в Телеграмі повідомило ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

"10 червня близько 11:00 російська армія здійснила черговий обстріл прифронтового Гуляйполя. У результаті ворожої агресії виникла пожежа на території одного з підприємств міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загоряння виникло в адмінбудівлі на площі 100 кв.м. Внаслідок обстрілу травмовані два працівники підприємства.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за минулу добу, 9 червня, окупанти здійснили 77 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області.