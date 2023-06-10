Залужний, Сирський, Тарнавський настроєні позитивно, так Путіну і передайте, - Зеленський

Він також наголосив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам, які пишуть про війну.

Українські військові ведуть на фронті наступальні та оборонні операції. Командувачі військ налаштовані позитивно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналіста, чи відповідає дійсності заява Путіна про початок контрнаступу ЗСУ, Зеленський сказав, що контрнаступальні операції ведуться, але він не буде говорити, на якому етапі.

"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально", - сказав він.

Президент зауважив, що всі відчують контрнаступальні дії українських військових. Він також наголосив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам і особливо російському диктатору.

"Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирський, Тарнавський, Москальов, Залужний. Всі настроєні позитивно. Так Путіну і передайте", - додав Зеленський.

Як повідомили у британській розвідці, за останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України.

На Бахмутському напрямі за добу українським військовим вдалося на різних ділянках просунутися до 1400 метрів.