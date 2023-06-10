За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на декількох ділянках сходу та півдня, - британське Міноборони

"На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони", - зазначили у відомстві.

За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

"На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – прогрес України був повільнішим", - уточнили у відомстві.

Британці відзначають, що діяльність російських підрозділів була "неоднозначною": деякі з них, ймовірно, проводять "надійні маневрові оборонні операції", тоді як інші відступили в "певному безладі" на тлі збільшення повідомлень про втрати на власноруч облаштованих мінних полях.

"Російські ВПС були надзвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж у інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Одещину, Харківщину, Полтавщину і Дніпропетровщину дронами та ракетами. Так, через нічну атаку в Одеській області загинули три людини, майже три десятки поранені.

У Харківській загинув житель, також поранені цивільні. На Полтавщині росіяни обстріляли військовий аеродром "Миргород", є пошкодження інфраструктури. А над Дніпропетровщиною Сили оборони збили два ворожі дрони.