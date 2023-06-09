Російському патріарху Кирилу заборонили в'їзд в Естонію

Крім нього, у списку перебуває 58 осіб, серед яких дев'ять пов'язаних з винесенням вироку правозахиснику Володимиру Кара-Мурзі.

Естонія заборонила в'їзд 58 особам, серед яких - глава РПЦ патріарх Кирило і дев'ятеро росіян, пов'язаних з винесенням вироку правозахиснику Володимиру Кара-Мурзі, передає ERR.

Так званий список Магнітського 9 червня переглянув міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За словами Цахкни, цим людям було заборонено в'їзд тому, що вони брали участь у серйозних порушеннях прав людини або сприяли їхньому порушенню.

"Патріарх Кирило є одним із найбільших носіїв і прихильників путінської ідеології. Давно час було внести його до чорного списку. Він виправдовував і розпалював війну проти України", - наголосив глава естонського МЗС.

Цахкна заявив, що людям, які підтримують агресивні дії Росії в Україні, в Естонії не раді. "Я закликаю всі держави запровадити заборону на в'їзд для прихильників та виконавців жорстоких злочинів Росії", - зазначив міністр і додав, що його держава буде працювати над тим, щоб "усіх політв'язнів у Росії було звільнено негайно і без будь-яких умов, а організатори репресій постали перед судом".

Нагадаємо, Європейський парламент у 2012 році схвалив так званий "список Магнітського" - резолюцію, в якій Раді ЄС запропоновано заборонити в'їзд у Євросоюз російським чиновникам, імовірно, причетним до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського.

Торік у Чехії ухвалили закон, який за аналогією із США називають "Законом Магнітського", який дав змогу на національному рівні охопити санкціями осіб, які не внесені до санкційних списків Євросоюзу. Опісля у Міністерстві закордонних справ Чехії з'явився новий відділ, який займатиметься антиросійськими санкціями.

А нещодавно Латвія заборонила вʼїзд 10 причетним до справи проти російського опозиціонера Кара-Мурзи особам. До речі, Володимир Кара-Мурза був фасилітатором ухвалення списку Магнітського.