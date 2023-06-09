На Київщині всі розважальні заходи мають закінчуватися не пізніше 21:00, – оперативний штаб КОВА

На засіданні оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації було ухвалене рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи – концерти, шоу-програми, дискотеки тощо – мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.

Про це повідомляє КОВА.

“Війна триває. На жаль, дехто про це забув. Продовжують розважатися навіть під час повітряної тривоги під гучну музику та світлове шоу. Наприклад, як це було декілька днів тому в Одесі. Тому йдеться не лише про моральний бік, але й про безпеку”, – зазначив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він наголосив, що власникам та відвідувачам розважальних комплексів в області, що комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку – бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо – повинні припиняти свою роботу.

Руслан Кравченко зауважив, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану.

Він запевнив, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

Нагадаємо, що тим часом у Києві низка ресторанів працювала в комендантську годину. Серед гостей був директор департаменту КМДА. Також там помітили заступника генпрокурора.