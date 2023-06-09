Підрив росіянами Каховської ГЕС: внаслідок затоплення загинули щонайменше 5 людей, 13 вважаються зниклими безвісти, – МВС

В Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих.

Внаслідок затоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС наразі відомо про щонайменше 5 загиблих та 13 зниклих безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.

Також міністр звернув увагу, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів - 0800101102.

Нагадаємо, сьогодні місцева влада попросила волонтерів із човнами просять поки що не їхати в Херсон. У місті погіршилась ситуація з безпекою через постійні російські обстріли.

На Херсонщині рівень води за ніч упав на 20 сантиметрів. Затоплено понад 3600 будинків. Евакуйовано понад 2300 людей і 550 тварин.