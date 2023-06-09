Дуда, Шольц і Макрон обговорять у Парижі вступ України до НАТО та гарантії безпеки

Президент Польщі обговорив цього тижня приєднання України до Альянсу з лідерами блоку у Східній Європі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка поїдуть до Парижа для перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном про вступ України до блоку НАТО та гарантії безпеки до Києва.

Про це пише Politico з посиланням на французьких чиновників.

Минулого тижня під час виступу в Братиславі Макрон закликав надати Україні “сильні, конкретні та відчутні” гарантії безпеки та стверджував, що Україні слід запропонувати “шлях до членства в НАТО”.

Шольц зі свого боку зробив обережнішу заяву, сказавши, що у центрі уваги має бути не членство, а те, “як ми, як окремі особи, можемо підтримати Україну”.

Польща неодноразово вимагала надання Україні сильних гарантій безпеки. У вівторок Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її запит на приєднання до альянсу.

Хоча існує загальне розуміння, що Україна не зможе приєднатися до блоку поки триває війна, члени НАТО розділилися щодо того, як їм реагувати на нинішнє прагнення України до членства. Однак, на думку французького дипломата, вони повинні надіслати потужний сигнал Росії в той час, коли Україна починає контрнаступ.

“Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, є ризик того, що ми не досягнемо… єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який ми можемо зробити Росії”, − сказав дипломат.

Нагадаємо, Politico раніше писало, що захід не готовий дати зараз Україні гарантії безпеки. Нинішні та колишні чиновники кажуть, що немає консенсусу − щодо того, що вони означатимуть і який формат можна використовувати. Коли політики зараз говорять про “гарантії” та “запевнення”, вони, по суті, мають на увазі обіцянки продовжувати надавати зброю та проводити навчання, а не про конкретні обіцянки стати на захист України.