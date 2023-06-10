Окупанти накрили вогнем Корабельний район Херсона, поранені волонтери

Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. В результаті обстрілу були поранені волонтери.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення. Їх доставили до лікарні, нині медики надають пораненим необхідну допомогу", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, Херсонська ОВА створила контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти в ліквідації наслідків підриву ГЕС. Водночас волонтерів із човнами просять поки що не їхати в Херсон, оскільки у місті погіршилась ситуація з безпекою через постійні російські обстріли.

Напередодні окупанти відкрили вогонь по обласному центру під час проведення евакуаційних заходів. Внаслідок ударів були травмовані троє людей, серед яких - неповнолітня дівчина. До цього через обстріли були поранені двоє співробітників ДСНС: водолаз-сапер і водій-сапер із Миколаївської області.