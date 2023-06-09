Росіяни знову обстріляли Херсон під час проведення евакуації. Є поранені

Було травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.

Російські окупанти відкрили вогонь по Херсону під час проведення евакуаційних заходів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Обстріл відбувся 9 червня близько 17:40. Внаслідок ударів були травмовані троє людей, серед яких - неповнолітня дівчина. Також було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вдень росіяни відкрили вогонь по прибережних територіях, а напередодні через ворожі обстріли постраждали люди. Так, були поранені двоє співробітників ДСНС: водолаз-сапер і водій-сапер із Миколаївської області. Загалом внаслідок обстрілу Корабельної площі 8 червня постраждали дев'ятеро осіб.

Херсонська ОВА звернулася до волонтерів з проханням поки що не їхати в Херсон.