Останній енергоблок Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину"

В Держатомрегулювання заявляють, що не вдається усунути виявлені порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Держатомрегулювання розпорядилося перевести енергоблок №5 Запорізької АЕС у режим "холодного зупину".

Про це йдеться на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Розпорядження видано експлуатуючій організації у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме: пункту 4. глави 1. розділу 4 Вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача", - пояснили в ДІЯРУ.

Серед факторів, який вплинули на таке рішення інспекції, ДІЯРУ називає:

інформацію Укргідроенерго від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчику Запорізької АЕС та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації.

"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблоку №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження", - йдеться в розпорядженні.

Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Місія МАГАТЕ, яка присутня на окупованій українські атомній електростанції, має сприяти забезпеченню виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки.

У ДІЯРУ додали, що експлуатація інших енергоблоків ЗАЕС (№№ 1, 2, 3, 4, 6) також обмежена станом "холодний зупин".

Нагадаємо, минулого місяця російська пропаганда поширила неправдиву інформацію про начебто зупинення всіх блоків ЗАЕС. Енергоатом тоді повідомляв, що п'ять енергоблоків перебували у стані холодного зупину, а 5-ий – у стані гарячого зупину.

Торік у вересні відключили від енергомережі енергоблок №6 Запорізької АЕС.