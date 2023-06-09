Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє загиблих

Сьогодні, 9 червня, росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі.

Про це повідомив голова Офіс президента Андрій Єрмак.

“Запорізька область. Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка”, – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, загинув 46-річний працівник, який попри небезпеку продовжував виконувати свій обов'язок на лінії вогню, та 55-річна жінка, яка знаходилася поруч з місцем влучання.

Дві медичні сестри отримали січені ушкодження від уламків, госпіталізації не потребують.Також поранення отримала працівниця ДСНС.

Фахівці невідкладно розпочали рятувально-пошукові роботи після атаки на Гуляйполе.