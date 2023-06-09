Росія робить спроби атакувати на Бахмутському напрямку, але їй не вдається, – Маляр

Схід залишається в епіцентрі боїв. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Там тривають важкі бої, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. За її словами, Росія здійснює артилерійські і мінометні обстріли та завдає авіаударів на всіх напрямках.

"Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", – підкреслила Маляр.

За інформацією від заступниці міністра, на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

На півдні України, на Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої.

Нагадаємо, минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк та Північне Донецької області.