Росіяни запустили ІПСО зі звинуваченнями України у підриві Каховської ГЕС, – розвідка

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Російське агентство соціального проєктування запустило новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

Про це повідомляє у Тelegram Головне управлення розвідки Міноборони України.

У рамках кампанії підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи.

Підготовлені заголовки публікацій мають так званий “клікбейтний” характер та містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України. А саме:

“Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу”

“Вибух дамби має “змити” Зеленського”

“Зеленський робить все, щоб перестати бути “нашим мерзотником”

“Підрив дамби утопить Зеленського і Україну”.

Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження “живої” дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі. Бюджет проєкту складає близько 6 млн доларів з можливістю подальшого збільшення.

Нагадаємо, СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.