За добу РФ била по 11 областях України, – ОВА

У Черкаській області внаслідок ракетного удару вчора ввечері зафіксовано два "прильоти": по промисловому об'єкту та автомийці. Пошкоджені сусідні приміщення. Медичні служби надали допомогу десятьом потерпілим. Четверо з них наразі в лікарні, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу був один обстріл із міномету. Били росіяни у Новгород-Сіверський район, жертв та руйнувань немає.

У Житомирській сьогодні вночі під час повітряної тривоги сили ППО, за попередніми даними, збили одну ракету. Внаслідок падіння уламків в Звягелі зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. Одна людина загинула, троє – травмовані.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. Попередньо – без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади. У Середино-Будській внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, приватне авто та електромережу.

У Запорізькій ворог здійснив 97 обстрілів по 21 населеному пункту. З авіації бив по Гуляйполю й Полтавці, тричі атакував з БпЛА Чарівне, завдав восьми ударів з ракетних систем залпового вогню по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артилерійських ударів по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та інших прифронтових селах. На щастя, без постраждалих. Додалося 24 зруйновані об'єкти житлового фонду.

У Дніпропетровській вчора цілий день окупанти били по Нікопольському району. Обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду та Нікополь. У місті поранено 30-річного чоловіка. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені склад магазину, адмінбудівля та готель, чотири п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач. Вночі ПвК "Схід" збили безпілотник та дві крилаті ракети. Дані попередні, уточнюються. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід.

У Луганській росіяни спрямували артилерійські удари по Новоселівському, Макіївці, Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 100 обстрілів (428 снарядів).

У Харківській уночі в Старому Мерчику Богодухівського району внаслідок ударів дронів типу "Шахед" по території газвидобувного підприємства пошкоджено газопровід, сталася пожежа. Її локалізовано. Поранення зазнав працівник підприємства 33 років. Також вночі у Качалівці Богодухівського району на території нафтогазоконденсатного родовища внаслідок ударів трьома дронами типу "Шахед" виникла пожежа, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу Вовчанська вночі пошкоджено вікна будинку, двері, гараж та господарчі споруди. Постраждали 63-річний чоловік та 69-річна жінка.

У Донецькій минулої доби росіяни здійснили 14 обстрілів населених пунктів Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Карлівка, Максимільянівка, Уманське, Нескучне. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них два – багатоквартирних), лікарня, лабораторія, будівля міськгазу, будівлі шахти "Торецька", магазин, три складських приміщення. За добу на Донеччині: один загиблий, семеро поранених.

У Миколаївській уночі під час масованого ракетного обстрілу міст України силами та засобами протиповітряної оборони було знищено крилату ракету. Вчора вдень та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території та за межами населеного пункту. Без постраждалих.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 44 обстріли (188 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (25 снарядів). російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів. Загалом за добу через російську агресію загинули дві людини, 17 дістали поранення. російські терористи не дають області оговтатися після підриву Каховської ГЕС. Били по Херсону саме в той час, коли відбувалася евакуація. Постраждали цивільні, рятувальники, поліцейський, лікар, волонтер. Загалом – дев’ятеро осіб.Семеро людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості, один – важкі поранення, у нього травматична ампутація кінцівки. Ще один чоловік, 55 років, перебуває у критичному стані. У нього дуже тяжкі поранення живота. Медики роблять все можливе, аби зберегти життя пораненого. Ближче до вечора росія знову обстріляла Херсон – у 59-річної жінки діагностували легкі поранення. Їй надали необхідну допомогу. Через російський обстріл села Дніпровське поранено одразу пʼятеро осіб, їх шпиталізували. У Бериславі ворог скинув авіабомбу на житловий будинок. Через це 55-річний чоловік отримав поранення, його жінка загинула на місці. Також через удар по місту поранено 44-річного чоловіка. Щодо оперативної ситуації з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС – у середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 метра, по Херсону – 5,35 метра. Спостерігається тенденція на зменшення рівня затоплення. Попередньо, станом на сьогоднішній ранок під воду пішли 3624 домівок у 32 населених пунктах. Триває рятувальна операція на територіях, які постраждали від водної стихії. На ранок евакуювали 2352 людини, у тому числі й 1765 жителів Мікрорайону Корабел у Херсоні. Також евакуйовано близько 550 тварин.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони ліквідували більше 1000 окупантів. Також знищили 10 танків.