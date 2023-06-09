Рівень води в акваторії Миколаєва знизився за ніч на 2 сантиметри

У Миколаєві продовжують слідкувати за рівнем води в акваторії.

Ситуація у Миколаєві станом на ранок 8 червня

За ніч п’ятниці 9 червня в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 2 сантиметри.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На 23:00 ми мали +1 см. За ніч рівень води знизився на 2 см", – йдеться у дописі.

Загальний рівень води в акваторії Миколаєва на 7:00 ранку складає +103 см.

Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, ввечері 6 червня у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи. 7 червня підтоплення були зафіксовані у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води через підрив росіянами Каховської ГЕС зріс до 102 см. За ніч вода піднялась на 11 см.