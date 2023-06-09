Повітряні сили знищили цієї ночі 10 ворожих ударних дронів та 4 крилаті ракети росіян

“Шахеди” ворог запустив з південного напрямку, крилаті ракети – з району Каспійського моря.

У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22:00 по 04:00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Пуски “Шахедів” здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Захід” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів “Shahed-136/131”, “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Supercam”.

Також близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами “Калібр” по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних ударів, 2 з яких – по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари. Ворог здійснив 79 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних.