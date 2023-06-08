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Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів у Сумській області зафіксовані численні руйнування.

Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 8 червня, російські окупаційні війська обстріляли Миропільську, Краснопільську, Білопільську, Середино-Будську, Новослобідську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня 8 червня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 79 вибухів. 

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, внаслідок чого пошкоджено 1 приватний будинок, приватне авто та електромережу.

Крім того, Миропільську, Білопільську, та Краснопільську громади обстріляли з мінометів.  

По Новослобідській громаді з території РФ вертоліт окупантів пустив три ракети. 

Також Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, за день 8 червня російські окупанти п’ять разів обстрілювали Дніпропетровську область, використавши понад 60 снарядів.

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